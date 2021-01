Falleció Jeanette Maus actriz de Resident Evil por complicaciones de salud

La actriz de 39 años, Jeanette Maus, que apareciera en la saga de Resident Evil, falleció el pasado 24 de enero, según informó la empresa de videojuegos Capcom.

Según la empresa de entretenimiento, Maus estaba batallando con el cáncer de colon desde hace hace tiempo, además tenía la enfermedad de Crohn. Todo se complicó tras contagiarse de COVID-19. Sin embargo, fue el cáncer el culpable de la muerte de la actriz.

“En Capcom R&D 1 nos entristece profundamente escuchar sobre el fallecimiento de Jeanette Maus, la talentosa actriz que ayudó a darle vida a varios personajes, incluida una de nuestras brujas, al mundo en Resident Evil Village. Nuestros corazones están con su familia y seres queridos”.

We here at Capcom R&D 1 are deeply saddened to hear about the passing of Jeanette Maus, the talented actress who helped bring several different characters, including our witches to the world in Resident Evil Village. Our hearts go out to her family and loved ones. pic.twitter.com/zG1K6BrkY0

