Max Tuerk, exlinebacker de los Los Angeles Chargers de la NFL, falleció a los 26 años de edad, así lo informó su familia a través de un comunicado.

Tuerk murió el sábado mientras caminaba con sus padres por el bosque nacional de Cleveland, al norte de San Diego. No se dieron más detalles del deceso.

«Max era un hijo y hermano mayor amoroso y su muerte deja un hueco gigante en nuestros corazones», expresó su familia en el comunicado.

Seleccionado en la tercera ronda del Draft de la NFL 2016 por los (en ese entonces) San Diego Chargers, Tuerk pasó un año como novato, su segunda temporada la dividió con el equipo con la franquicia angelina y los Arizona Cardinals.

Our thoughts and prayers go out to Max's family during this difficult time. pic.twitter.com/xHz187zWPg

— Los Angeles Chargers (@Chargers) June 21, 2020