Falso: CNN no tenía PornHub abierto

Un video que circula en las redes sociales muestra que en una pantalla en un estudio de CNN se desplegó una pestaña de PornHub, el sitio web de pornografía.

Sin embargo, horas más tarde de la difusión del video, diferentes periodistas se dedicaron a desmentir el video alterado y a difundir a demás la filmación original.

Un video que circuló el viernes y que parecía mostrar una pancarta de Pornhub durante la cobertura en vivo de CNN no es real, según el presentador de noticias de CNN , John King, quien aparece en el clip. Periodistas de The Washington Post y Vice también informaron que el clip no es real , informó la red social Twitter .

Un usuario en Twitter le preguntó a King si era verdad. No. Algún payaso se toma un tiempo para mentir sobre otra cosa aparentemente porque no le gustan las matemáticas , respondió el periodista.

This is the original video from CNN on which was edited the Pornhub fake pic.twitter.com/bcyMwZfYPU

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 6, 2020