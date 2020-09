Falso: Joe Biden no se quedó dormido en una entrevista

Un video que mostraba al candidato presidencial demócrata Joe Biden quedándose dormido en medio de una entrevista televisiva se viralizó en las redes sociales a finales de agosto, despertando distintas reacciones.

El video está manipulado y no corresponde a una entrevista realizada en el año 2020 al candidato presidencial. En los rótulos inferiores del video se lee: “‘Al aire’ Joe Biden, la importancia de esta elección” y se oye a la entrevistadora diciendo:

“Se está uniendo a nosotros en vivo desde Nueva York. Buenos días. Despierta (sonrisa de la entrevistadora). ¡Despierta, despierta!” dice la entrevistadora empezando a reírse mientras que el resto del equipo televisivo comienza a reírse.

😂 Joe Biden needs to appear on Indian News debates. He will stay awake for the rest of his life. 😝 pic.twitter.com/I3MRr6Y91T

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) August 31, 2020