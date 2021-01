Con el crecimiento desenfrenado de la pandemia de coronavirus, la demanda de tanques de oxígeno y concentradores ha aumentado en varios países del mundo. Con ella, el abuso de otras personas, que ante la crisis, lucran con el sufrimiento y la necesidad de la gente.

Tal es el caso de la familia Torres del estado de León, Guanajuato en México, que fue estafada cuando compraron un “tanque de oxígeno” y al intentar rellenarlo, les informaron que era para contener gas helio.

Uno de los yernos de la paciente hizo el trato a través de un grupo de compra-venta de Facebook, y fue a otra ciudad para comprar el tanque falso en 6 mil pesos (300 dólares).

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

“El sábado mi mamá estaba saturando muy poco y le urgía el oxígeno y ve mi cuñado un contacto de un señor que estaba vendiendo en Facebook un tanque de oxígeno, y resulta ser que cuando van a Silao por él y van a rellenarlo, se dieron cuenta que no era de oxígeno, era de gas helio, de gas para los globos”, dijo Carmen Torres.

De inmediato, la familia Torres se puso en contacto con la persona que les vendió el tanque; sin embargo, dejó de contestar.

“Yo no sé qué tengan en el corazón o en las venas que en verdad no les duele nuestro dolor, yo a nadie le deseo que pase por esto en verdad porque es tan frustrante y desesperante ver que tu familiar está entre la vida y la muerte, ver como tanta gente ocupa hoy del oxígeno para poder seguir respirando. Yo soy católica y espero que Dios los perdone porque la verdad no se vale lo que están haciendo”, contó Carmen entre lágrimas.

Antes de la estafa, la familia tenía problemas económicos, debido a que un mes atrás el padre de Carmen murió. Sus deudas aumentaron tras comprar el tanque falso.

La titular de la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo en conferencia de prensa que estaba al tanto de la situación y que se llevarían a cabo las investigaciones pertinentes.

“Hemos tenido denuncias de oxígeno fake, en mercado negro. Sí hemos tenido un problema muy serio, incluso ya la delincuencia está metida en los tanques de oxígeno”.