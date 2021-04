El caso de Frida Sofía continúa dando de qué hablar, luego de acusar a Enrique Guzmán de haberla tocado de niña, el cantante mexicano negó un día después que esas declaraciones eran falsas y la invitó a denunciar ante las autoridades.

Además de la negativa de Enrique Guzmán, la familia Guzmán-Pinal decidió publicar un comunicado donde hacen recomendaciones a Frida Sofía y la invitan a reflexionar ante lo ocurrido.

En el comunicado, la familia Guzmán Pinal desea que Frida Sofía consiga ayuda para mejorar su salud mental.

México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil con 5.4 millones de casos al año. El caso de Frida Sofía, la hija de la cantante Alejandra Guzmán y la denuncia hacia su abuelo Enrique Guzmán, no es un caso aislado. Te contamos. pic.twitter.com/EKHMt1JFGt

Además, la familia en el escrito externa su postura sobre las declaraciones que recientemente dio la hija de Alejandra Guzmán, en la que asegura que su abuelo Enrique Guzmán la toqueteó cuando era niña.

En dicho comunicado, la familia enfatiza que le han hecho saber a Frida que la aman y que están abiertos a aclarar las cosas, además de una posible reconciliación entre ambas partes.

“Hemos optado por no responder a través de los medios de comunicación, sino haciéndole saber a Frida que la amamos, que esperamos que consiga la ayuda para mejorar su salud mental que tan claramente requiere y que estamos aquí con los brazos abiertos”, dice el escrito.

Por otra parte, la familia enfatizó que no desea ser partícipe de rumores tras las declaraciones de Frida, por ende, la entrevista que Enrique Guzmán y Luis Enrique le dieron a “Ventaneando”, será la única aparición mediática para hablar de este asunto.

Recordemos que hace un par de días, Frida Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán, acusó a su abuelo Enrique Guzmán de haberla tocado durante su infancia

Frida Sofía dijo que los abusos incluyeron tocamientos y que comenzaron a temprana edad y estas declaraciones hicieron estallar las redes sociales.

“Me manoseó … desde los 5 (años)”, afirmó Frida Sofía tratando de contener las lágrimas.

“Siempre fue muy abusivo. Me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso… Siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas”, expresó.