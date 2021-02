Famosos que son pareja y no lo sabías

Con el 14 de febrero y los festejos por San Valentín a la vuelta, viene la pregunta, de quiénes son pareja, por eso, aquí te decimos qué famosos lo son y seguramente no lo sabías.

Nicole Kidman y Keith Urban

Por si no lo sabías, esta pareja de famosos comenzó a salir en 2005 y se casaron un año después.

Para muchos, la actriz ganadora de un oscar y el cantante country no tenían mucho en común, pero, con el paso de los años, han demostrado lo contario y que tienen mucha estabilidad. Llevan 12 años juntos y tienen 2 hijas.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Keith Urban es originario de Nueva Zelanda y es un cantante de música country, radicado en Australia. Además, ha sido jurado de American Idol durante cuatro temporadas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Keith Urban (@keithurban)

Harrison Ford y Calista Flockhart

Conocido por sus papeles en Indiana Jones y Star Wars, Harrison Ford mantiene una relación con Calista Kay Flockhart desde el 2002 y se casaron en el 2015.

¿Ya sabías sobre esta pareja?

Calista es una actriz de Estados Unidos, conocida por la serie Ally McBeal y por su papel en la serie Cinco Hermanos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Calista Kay Flockhart (@calista.flockhart)

Nicole Richie y Joel Madden

La diseñadora de modas y celebridad de la televisión originaria de California conoció a Joel Madden cuando ella atravesaba algunos problemas por abuso de sustancias.

Joel Ryan Combs, mejor conocido como Joel Madden, es el cantante y líder de la banda Good Charlotte.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NICOLE RICHIE (@nicolerichie)

Gisele Bündchen y Tom Brady

La supermodelo brasileña y referencia en la industria del modelaje conoció a su actual esposo en el 2006.

Tom Brady, el jugador de futbol americano y Bündchen se casaron en el 2009.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gisele Bündchen (@gisele)

Elton John y David Furnish

El famoso cantante británico, con una carrera de más de 50 años e intérprete de “Your Song” contrajo matrimonio con el productor canadiense David Furnish en el 2005.

La pareja, que pudo casarse oficialmente en 2014, tiene dos hijos, nacidos en 2010 y 2013.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Elton John (@eltonjohn)

Sarah Paulson y Holland Taylor

La actriz protagonista de Ratched, Sarah Paulson y la actriz de Legalmente Rubia, Holland Taylor, mantienen una relación desde el 2015 y muestran constantemete su amor en redes sociales.

Holand es conocida por sus papeles en Hollywood, Baby Mama, El Día de la Boda, The Practice y Two and a half Men.

Por su parte, Paulson es reconocida por sus papeles en American Horror Story, Carol y Glass.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sarah Paulson (@mssarahcatharinepaulson)

Cynthia Nixon y Christine Marinoni

Cynthia Nixon, quien es conocida por su papel de Miranda Hobbes en Sex and the City, conoció a su actual esposa Christine Marinoni en el 2004.

La actriz y la activista se casaron en el 2012 y tienen un hijo nacido en 2011, llamado Max.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alexandra Sacks M.D. (@alexandrasacksmd)

Ryan Gosling y Eva Mendes

Tal vez no lo recuerdas, pero la pareja, de hecho, interpretó a una pareja en el drama criminal Cruce de Caminos.

Fue luego de ese proyecto que los actores se enamoraron y comenzaron a salir fuera de pantalla. Ryan Goslin y Eva Mendes llevan juntos desde el 2011 y tienen dos hijas: Esmeralda Amada y Amada Lee.

La pareja mantiene un perfil bajo y pocas veces se dejan ver juntos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eva Mendes (@evamendes)

Sarah Michelle Gellar y Freddie Prinze Jr.

Los actores se conocieron en el rodaje de la película Sé lo que Hicieron el Verano Pasado y de ahí se enamoraron.

Además, es probable que los recuerdes como Daphne (Sarah Michelle Gellar) y Fred en las películas de Scooby-Doo.

Los actores están casados desde el 2002 y tienen 2 hijos: Charlotte Prinze y Rocky James Prinze.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sarah Michelle (@sarahmgellar)

¿Qué te parece esta lista de famosos que no sabías que son pareja? Dinos cuáles conocías y si hubo alguna que te haya sorprendido.