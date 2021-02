Fanáticos de la UNC celebran en evento masivo sin mascarillas

A pesar de las advertencias de las autoridades de salud, cientos de fanáticos de la Universidad de Carolina del Norte (UNC) celebraron en Franklin Street en Chapel Hill por la noche, en medio de la pandemia de COVID-19, después de la victoria de los Tar Heels sobre Duke el 6 de febrero.

El canciller de la UNC dijo que muchos estudiantes salieron corriendo a la calle para celebrar, muchos sin máscaras y sin distanciamiento social.

I know many Tar Heels enjoy rushing Franklin Street to celebrate a big win, but we are in the middle of a global pandemic, and COVID doesn’t take a break for the Duke game. We will investigate this incident and work with local authorities to pursue consequences.

— Kevin Guskiewicz (@KevinGuskiewicz) February 7, 2021