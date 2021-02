Fans piden que Lucy Lawless remplace a Gina Carano en The Mandalorian

Gina Carano fue despedida de Lucasfilm por una serie de mensajes controvertidos. Mientras algunos decidieron defenderla, otros ya piensan en una posible sustituto para el personaje de Cara Dune; nada menos que Lucy Lawless.

Este miércoles Lucasfilm anunció que la expeleadora de MMA ya no formará parte de los proyectos de la empresa, por lo que dejará de interpretar a Cara Dune en The Mandalorian.

Todo esto sucedió porque desde hace tiempo ha tenido mensajes controversiales en redes sociales, hablando de transexuales, el COVID-19, apoyando a Donald Trump, pero el último comparó las criticas que recibe por ser republicana con el acoso que recibieron los judíos en el Holocausto. Sin duda, esto no cayó nada bien a la comunidad judía, ni a muchas otras personas.

Por tal motivo, la división de Disney decidió terminar su contrato con la actriz, algo que también generó controversia.

Pero mientras por un lado, se creó el Hashtag #Canceldisney, que busca que la gente cancele su suscripción a la plataforma como protesta; otros ya piensan en como mantener vivo el personaje de Cara Dune.

Es así que propusieron a Lucy Lawless en el papel de Cara Dune, la actriz se hizo famosa como la Princesa Guerrera Xena, por lo que sabe lo que es interpretar a una mujer guerrera, por lo que podría quedar a la perfección en el papel. Y es que el parecido de ambas actrices es notorio, aunque es claro que no son iguales, tienen ciertos rasgos que podrían parecer similares.

Por el momento no se sabe qué sucederá con el personaje, ya que en la segunda temporada de The Mandalorian quedó abierto su final. Y aunque se especulaba que aparecería en Rangers of the New Republic, esto podría no suceder si deciden no tener una nueva actriz y eliminar el personaje.