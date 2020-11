Esta mañana, Charlotte despertó con una trágica noticia luego de que un fatal accidente de tránsito en la Interesetatal 77 provocara la muerte de uno de los implicados.

Una parte de la carretera estuvo cerrada durante horas la madrugada de este jueves 19 de noviembre, mientras las autoridades investigaban el mortal accidente del que fueron avisados.

De acuerdo con la versión que se tiene hasta el momento, el accidente automovilístico ocurrió alrededor de las 4:30 de la mañana más exactamente en los carriles hacia el sur de la I-77, justo al norte de la Interestatal 85.

El Mecklenburg Emergency Medical Services Agency MEDIC fue quien confirmó que una persona desafortunadamente perdió la vida en el accidente pero que nadie más resultó herido de gravedad.

Los agentes no han dicho cuántos vehículos estaban involucrados o qué fue lo que pudo haber provocado el fatal accidente de tránsito.

UPDATE: A deadly crash has BLOCKED I-77 SB prior to I-85. Traffic is being detoured onto the toll lanes but it appears traffic is starting to be rerouted onto Sunset as well. Head to @wsoctv for updates. #clt #clttraffic #cltraffic pic.twitter.com/0HXdlCN3Ma

— Traffic Team 9 (@TrafficTeam9) November 19, 2020