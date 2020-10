Fauci luchará contra la pandemia independientemente quien gane las elecciones, advierte

El director nacional del Instituto Nacional de Alergias y de Enfermedades Infecciosas (NIAID, por sus siglas en inglés), Anthony S. Fauci, dijo que continuará con su postura crítica contra la administración de turno por el manejo de la pandemia de COVID-19 independientenente el ganador.

Las expresiones de Fauci se intensifican justo luego haber arrojado positivo al novel coronavirus el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, consigna NBC News.

“Absolutamente”, respondió el inmunólogo al reportero, Shepard Smith, durante una entrevista televisiva. “No me inhibiré de lo que suceda con este brote independiente el presidente”.

“I’m not going to walk away from this outbreak no matter who’s the president,” Dr. Fauci says. pic.twitter.com/bZGUF9F1Yd

— The News with Shepard Smith (@thenewsoncnbc) October 12, 2020