Varias imágenes marcaron la toma del Congreso por parte de seguidores de Donald Trump, como el hombre que fue fotografiado sentado en el escritorio de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Identificado como Richard Barnett, el sujeto fue detenido este viernes por el FBI en Little Rock, de acuerdo al fiscal adjunto de Washington, Ken Kohl.

De 60 años, Barnett fue arrestado por ingresar a la oficina de Nancy Pelosi, donde “dejó una nota y se llevó parte del correo de la presidenta”, dijo Kohl.

Richard Barnett enfrentará tres cargos federales por ingresar a sabiendas o permanecer en terrenos restringidos sin autorización; ingreso violento y desorden público en los terrenos del Capitolio y robo de propiedad o registros públicos. De ser declarado culpable podría alcanzar una sentencia de un año en una prisión federal.

Las autoridades lograron dar con Barnett debido a las fotografías que circularon de él sentado en el escritorio de Pelosi, las cámaras del Congreso y una entrevista que el manifestante concedió a un reportero del New York Times, donde menciona que no tomó ninguna pertenencia de la presidenta de la Cámara de Representantes.

“No me robé (un sobre)… Puse una moneda de 25 centavos sobre su escritorio, aunque ella no lo vale“, declaró Barnett.