FDA autoriza medicamento para COVID-19 de Eli Lilly

La Administración de Alimentos y Medicamentos ( FDA , por sus siglas en inglés) autorizó el 9 de noviembre el uso de un medicamento experimental de la empresa Eli Lilly para la COVID-19 .

El fármaco solo podrá ser usado por personas mayores de 12 años con un cuadro leve o moderado de COVID-19 . El medicamento de Eli Lilly para la COVID-19 cuenta con una autorización de uso de emergencia de la FDA y aún falta que reciba de este organismo una aprobación oficial.

Uso

El nombre de la medicina es Bamlanivimab, su administración es intravenosa y aún se desarrollan unas pruebas finales para confirmar su eficacia.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Bamlanivimab está autorizado para pacientes con resultados positivos de pruebas virales directas del SARS-CoV-2 que tengan 12 años de edad o más y pesen al menos 40 kilogramos (aproximadamente 88 libras) y que tengan un alto riesgo de progresar a COVID-19 y/o hospitalización. Esto incluye a aquellos que tienen 65 años de edad o más, o que tienen ciertas afecciones médicas crónicas , señaló la FDA en su sitio web.

Límites

Los estudios iniciales de Eli Lilly sobre este fármaco mostraron que reduce el coronavirus más pronto y se espera que pueda reducir las hospitalizaciones en personas con COVID-19 .

Bamlanivimab es un medicamento de anticuerpos, similar al tratamiento recibido por el presidente Donald Trump cuando estuvo contagiado con el coronavirus SARS-CoV-2 ; sin embargo, su uso no está autorizado para pacientes hospitalizados debido a COVID-19 o que requieran oxigenoterapia debido a COVID-19 , detalla la FDA .

Polémica

El presidente Donald Trump se manifestó ante la autorización del medicamento en Twitter diciendo: como he dicho durante mucho tiempo, @Pfizer y los demás solo anunciarían una Vacuna después de las Elecciones, porque no tuvieron el coraje de hacerlo antes. Asimismo, el @US_FDA debería haberlo anunciado antes, no con fines políticos, ¡sino para salvar vidas! .