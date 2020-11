Feliz Christmas: el disco navideño de Danna Paola, Sebastián Yatra y Luis Fonsi

Feliz Christmas es la nueva producción de Universal Music y además de ser una opción perfecta pare regalar en navidad, es el disco navideño de Danna Paola, Sebastián Yatra y Luis Fonsi.

El álbum Feliz Christmas contiene varios villancicos de algunos de los artistas del momento, quienes pusieron su toque especial en los temas navideños.

Uno de las canciones que se dio a conocer recientemente fue Santa Claus is Coming to Town, con el colombino Sebatián Yatra y I all Want for Christmas is You, interpretada por Danna Paola.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

El disco completo está integrado por nueve temas, entre los que también se encuentran Let it Snow, Have yourself a Merry Little Christmas, Jingle Bells, Silent Night y Last Christimas.

En las canciones participan otros artistas como Isabela Merced, Nacho, Greeicy, Cali y el Dandee y Mariah Angelic.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nacho “Miguelito” Mendoza (@nacho)

Este es el primer volumen de Feliz Christmas, por lo que se espera que próximamente haya otro. Dinos qué opinas del disco navideño y de los artistas que participan.