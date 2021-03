Fernando Noriega sustituye a Gonzalo Peña y aplaude compromiso de Juan Osorio

Hoy se llevó a cabo el primer día de grabaciones de la novela ¿Qué le Pasa a mi Familia? con Fernando Noriega, quien reemplazará a Gonzalo Peña en el proyecto de Juan Osorio, luego de que Peña fuera acusado como cómplice de violación.

Noriega, quien interpretará el personaje de Mariano Rueda voló desde Los Ángeles, en donde reside, para para unirse a este proyecto.

Sobre la decisión de Televisa y de Juan Osorio de suspender a Gonzalo Peña, tras los señalamientos de complicidad de abuso sexual, Fernando Noriega aplaudió la decisión del productor.

No soy juez de nadie, lo que puedo decir es que me encanta entrar a una empresa, a un proyecto comprometido con un cambio en la sociedad, con las muejres y que se vea reflejado también con los temas que tocan en la novela, por eso me animé”, señaló Noriega a El Universal.