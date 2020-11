Filipina-americana se convierte en la segunda hawaiana en ganar Miss Teen USA

La filipina-americana, Ki’ilani Arruda, se convirtió en la segunda hawaiana en ganar Miss USA en las 38 ediciones que se han celebrado del certamen.

La joven de 18 años ganó el sábado luego de que se llevaría a cabo en primavera. Sin embargo, por la pandemia de COVID-19 se organizó el pasado 7 de noviembre. La sede del concurso de belleza fue Graceland, la propiedad de Elvis Presley en Memphis, Tennessee.

Kelly Hu – de ascendencia china, inglesa y hawaiana – ganó por primera vez la corona del Ms. Teen USA para su estado-archipiélago en 1985.

Final question: Hawaii. #MissTeenUSA is LIVE from @visitgraceland on the Official Miss USA Facebook Page. https://t.co/SooOI1wUm3 pic.twitter.com/vVXLOx5QSF

