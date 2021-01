Finn Bálor, Campeón de NXT destaca a talentos mexicanos

Actualmente en WWE hay muchos talentos mexicanos y latinos, los cuales están buscando un lugar en la empresa. Este 6 de enero, dos luchadores nacidos en México se enfrentarán en el evento NTX New Year’s Evil, los cuales fueron destacados por el campeón de NTX Finn Bálor.

Gran Metalik llegó al último evento de la marca amarilla de WWE para retar a Santos Escobar a una lucha por el Campeonato Crucero; duelo que sucederá esta misma semana.

“Ambos son excelentes superestrellas, a Gran Metalik llevo muchos años de conocerlo, hemos luchado juntos en Japón, luchamos juntos en México, él ha estado en WWE por mucho tiempo, es alguien a quien conozco muy bien”, comentó Bálor, pues trabajó con él en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) en México y en New Japan Pro Wrestling (NJPW) en Japón.

“Escobar es alguien que llegó a NXT recientemente, ha demostrado ser de clase mundial, y alguien joven a quien yo admiro en el ring, es alguien con historia, tanto él como su familia, tiene un gran legado, por lo que creo que será un excelente encuentro el que veremos en New Year’s Evil. No me atrevería a decir quien va a ganar, pero me encantaría estar en el ring con cualquiera de los dos en el futuro”, aseguró Bálor.

Los campeonatos no impulsan a Finn Bálor pero buscará defender el suyo

El luchador irlandés defenderá el Campeonato de la marca amarilla en el evento NTX New Year’s Evil este 6 de enero ante Kyle O’Reilly y aunque buscará defender el título a como dé lugar su motivación no son los campeonatos, si no dar lo mejor de sí en cada combate.

“Tengo muchas motivaciones en mi vida, pero los títulos en específico no son de las principales. Obviamente me gustaría ser Campeón Universal de nuevo, Campeón Intercontinental de nuevo… Pero en relación a mis metas, siento que he mi mayor meta es presentarme y desempeñarme en el total de mis habilidades en cada noche, y si los títulos vienen con ello está genial, pero no es lo que me impulsa… Sin embargo, ahorita estoy muy enfocado en lo que estoy haciendo en NXT y el Campeonato de NXT.