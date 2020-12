Finneas, el hermano de Billie Eilish que la hace brillar

Es irrefutable que Billie Eilish se ha convertido en un ícono juvenil exitoso en la industria musical. La cantante de 19 años ha cosechado muchos éxitos en 2020, entre ellos sus 5 premios Grammy. ¿Sabía que su hermano Finneas es parte de su éxito?

De hecho, Google y YouTube crearon el primer video infinito de la historia basado en versiones aficionadas del tema de Billie Eilish, “Bad Guy”.

Sin embargo, los 5 premios de Billie Eilish no eran solo de ella. También pertenecen a su hermano mayor Finneas O’Connell, de 22 años, quien ha co-producido junto a su hermana el tema “Bad Guy” y el álbum “When We All Fall Sleep, Where Do We Go?”, galardonados en la premiación.

Los hermanos trabajan en equipo, pero Finneas se hace a un lado para que su hermana gane protagonismo en una dinámica que los hace a ambos muy felices.

Incluso, Finneas O’Connell se llevó un Grammy adicional en 2020 como “Productor No Clásico del Año” que le hizo finalizar la noche de premiación con 6 galardones en sus manos.

El éxito de Finneas ha crecido fuera de su familia, ofreciéndole la oportunidad de producir para Justin Bieber, Demi Lovato, Halsey, Kid Cudi, Ben Platt y Tove Lo.

En una entrevista con The Associated Press ( AP ), Finneas O’Connell habló sobre la forma en la que acepta las propuestas de los múltiples artistas que se comunican con él para trabajar.

El punto de partida es: si es algo que me gusta, estoy interesado. No juego con eso. No trato de hacer algo porque sea la mejor movida estratégica en mi carrera (…) El otro criterio es que trato de trabajar con gente con la que sé que seré efectivo y útil. Algunas personas no me necesitan , señaló O’Connell.

Además, el artista habló sobre su percepción del año 2020. Este año ha sido una experiencia de aprendizaje para mí y mis amigos, y de evaluar las cosas simples en las que uno no necesariamente piensa todos los días pero que ahora están tan presentes en mi mente. Ese es el resumen de mi año: agradecer las pequeñas bendiciones que significan todo para mí , concluyó O’Connell.