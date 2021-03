Todo en exceso hace daño. Incluso lo que hace bien, como el ejercicio. Así lo aprendió el fisicoculturista estadounidense, Ryan Crowley, quien se rompió el tendón pectoral por cargar peso excesivo durante un entrenamiento.

El video compartido por su entrenador, Larry Wheels, muestra como Ryan se encuentra trabajando el pectoral en el banco inclinado. Crowley decide aumentar el peso de la barra y en su esfuerzo por realizar el ejercicio se le desprende el tendón pectoral del hueso.

Las imágenes muestran claramente cómo su pectoral derecho se desprende y genera un inmediato rictus de dolor en Crowley, quien abandona el banco de inmediato.

Larry Wheels organizó una campaña de donación para Ryan, pues trascendió que los gastos médicos para su operación ascendieron a los 25,000 dólares. Wheels aseguró que la carrera de su aprendiz, de 23 años, estaba en riesgo tras la terrible lesión.

En su cuenta de Instagram, Ryan Crowley informó que se desprendió “completamente el tendón pectoral del hueso” y agradeció el apoyo que recibió por parte de sus seguidores.

Crowley aseguró que trabajaría duro para regresar de inmediato a su carrera en el fisicoculturismo, la cual comenzaba a despuntar.

“No puedo creer que haya sucedido, me arranqué completamente el tendón pectoral del hueso, me someteré a una cirugía, rezando para que recupere su forma y no arruine el resto de mi carrera en el culturismo incluso antes de que comience… Muchísimas gracias a todos por los mensajes y el apoyo… ¡pero lo voy a superar y así salgamos del otro lado más fuertes!”