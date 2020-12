La cantante, bailarina y actriz FKA twigs demandó a Shia LaBeouf por agresión sexual y una relación abusiva.

Luego de mantener una relación por cerca de un año, la intérprete de Cellophane y Mary Magdalene interpuso una demanda al actor de Transformers, por lo que la artista FKA twigs, originaria de Reino Unido ha descrito como una relación abusiva.

La bailarina de 32 años dialogó con The New York Times en una entrevista donde explicó los innumerables abusos que vivió por parte del histrión de 34 años que cuenta con más de una acusación de violencia hacia las mujeres.

En la publicación, se narra cómo Shia LaBeouf incluso amenazó la vida de la cantante, cuando él manejaba sin ninguna preocupación un auto a alta velocidad, quitándose el cinturón de seguridad y amenazando a FKA twigs de chocar el auto si ella no le decía que lo amaba.

En esa ocasión, narra la intérprete de Sad Day, ella le rogó que detuvieran el coche y, cuando lo hizo en una estación de gas, tomó sus maletas de la cajuela, pero LaBeouf la siguió y la agredió físicamente arrojándola contra el auto mientras le gritaba a la cara, según lo narra la demanda que fue interpuesta en California.

Además de esta agresión, FKA recordó en la entrevista la forma en que el actor la fue aislando de su familia, sus amigos y su equipo de trabajo, haciendo incluso que dudara de su equipo creativo.

El mismo actor, que también es conocido por proyectos como Indiana Jones, Corazones de Hierro, Honey Boy y Yo, Robot, cuenta, además, con acusaciones de violencia hacia sus parejas, como a su exnovia Karolyn Pho.

La violencia física y psicológica que vivió la cantante la hicieron sentir que no tenía salida de esa relación.

Incluso, FKA confesó que Shia duerme con una pistola debajo de su almohada, por lo que en las noches a ella le daba miedo levantarse al baño y que Shia le disparara pensando que se trataba de algún intruso.

La cantante de Reino Unido también señaló que Shia la obligaba a dormir desnuda y que él tenía reglas de cuántas veces al día ella debía tocarlo y besarlo.

Para FKA salir de esta relación fue complicado, según lo narró a The New York Times, sobre todo cuando el actor la convenció de vivir con él en Los Ángeles y dejar su base en Londres, aislándola aún más.

La intérprete comenzó a ver a una terapeuta, quien la ayudó a planear su escape de manera segura.

Según lo ha narrado la cantante, su única intención es alzar la voz y hacer visible la forma en que se puede ser violentada aún teniendo dinero, una carrera profesional y siendo famosa.

De acuerdo con FKA el dinero que obtenga de la demanda lo donará a distintas organizaciones que se dedican a combatir la violencia contra las mujeres.

Lo que pasé con Shia fue lo peor por lo que he pasado en toda mi vida. No creo que la gente se pudiera imaginar que me sucedería. Pero creo que esa es la cuestión. Le puede pasar a cualquiera ”, enfatizó la artista.