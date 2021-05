Florida elimina las medidas sanitarias de emergencia contra el COVID, dice el gobernador Ron DeSantis

Florida eliminó las medidas sanitarias de emergencia que tenía por el COVID, luego de una ley firmada por el gobernador Ron DeSantis.

Y es que DeSantis emitió una orden ejecutiva para prohibir todos los mandatos locales de emergencia en el estado a partir del 1 de julio.

De acuerdo con el gobernador, el estado tiene una amplia disponibilidad de vacunas y dijo que la oferta ha superado a la demanda.

De acuerdo con los datos del CDC, se han distribuido 20.9 millones de dosis en el estado y se han administrado 15.5 millones de inyecciones en Florida, donde la población es de aproximadamente 21.5 millones de personas.

DeSantis hizo el anuncio luego de firmar un proyecto de ley que prohíbe a las entidades, como empresas privadas, exigir los llamados “pasaportes de vacunas”.

Asimismo, el proyecto de ley prohíbe a las empresas, escuelas y entidades gubernamentales de Florida pedir a cualquier persona que presente una prueba de la vacuna contra el coronavirus.

DeSantis dijo que su administración quiere que la gente “se divierta” y “viva libremente”.

La ley prohibe a las empresas exigir pruebas de vacunación para ingresar, sin embargo, aún podrán siolicitar el uso de mascarillas y dijo que no afectará los requisitos de las mascarillas “en términos de lo que haga un supermercado o un parque temático como Disney”.

La nueva ley establece que la intención es minimizar los efectos negativos de una emergencia prolongada.

Además, cualquier orden de emergencia emitida por una ciudad o un condado tendrá que ser “limitada en duración, aplicabilidad y alcance para reducir cualquier infracción de los derechos o libertades individuales”.

Cualquier orden de este tipo caducará automáticamente después de 7 días y las comisiones de la ciudad o el condado tendrán que extenderla cada semana durante 42 días.

Sin embargo, en cualquier momento, el gobernador puede invalidar cualquier orden de emergencia local.

Con esto, DeSantis, quien es republicano y potencial cotendiente a la presidencia en 2024, se coloca entre los gobernadores que más rápido han eliminado los protocolos sanitarios de COVID-19.

Por su parte, la representante estatal Anna Eskamani, demócrata de Orlando, dijo que la ley “esposará a los gobiernos locales y su capacidad para responder”.

Eskamani afirmó que han sido los gobiernos locales los que abrieron el camino para proteger a la gente y poner en práctica los estándares que ayudaron a detener la propagación del COVID-19, así como responsabilizar a las empresas que no seguían los protocolos.

Asimismo, el alcalde de San Petersburgo, Rick Kriseman criticó a DeSantis.

To be clear, cities like St. Pete, Tampa, Orlando, Miami and Miami Beach, saved Florida and the governor's behind throughout this pandemic. Can you imagine if each city had been led by Ron DeSantis? How many lives would have been lost? What would our economy look like today?