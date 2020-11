Foo Fighters estrenan video de ‘Shame Shame’; se acerca el nuevo disco

Todo mundo ama a Dave Grohl, el líder de los Foo Fighters, no sólo por ser un extraordinario músico, sino también por su carisma y buen humor que lo caracterizan por encima de otros “rockstars” que se sienten intocables.

A principios de este año, Dave Grohl reveló que los Foo Fighters estaban trabajando en un nuevo disco, el cual tendría un tremendo cuidado para complacer a sus fans tras el éxito de “Concrete and Gold”.

ARE YOU READY???#ShameShame from the upcoming tenth album, 'Medicine At Midnight,’ is out now. Listen now: https://t.co/cxKOCp8SHh#MedicineAtMidnight Available February 5th.

Pre-Order/Save: https://t.co/8PVlKIpILc pic.twitter.com/cr5ohxiBTE

— Foo Fighters (@foofighters) November 8, 2020