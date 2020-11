Dave Grohl es uno de los mejores músicos de los últimos años, nadie duda de su calidad con Foo Fighters y la forma en que se han ganado el cariño del público va más allá de buenas canciones y estupendos discos.

Es por esto que el grupo de Dave Grohl no descansa ni en Pandemia, así que continúan trabajando en su décimo disco de estudio el cual estará listo para febrero del 2020 según ha revelado el grupo.

Foo Fighters festeja 25 años con el documental ‘Times Like Those’

Pero con esto, Foo Fighters no sólo festeja la salida de este material que llevará por nombre “Medicine And Midnight”, sino también, cumplen 25 años de existencia en el mundo de la música y no siempre se dura más de dos décadas en el mundo del rock.

Así que Foo Fighters compartió un documental sobre su historia llamado “Times Like Those”, el cual repasa sesiones de grabación, giras y entrevistas exclusivas que han tenido a lo largo de estos años.

¿Qué presenta en el video Foo Fighters?

Es obvio que el nombre del documental hace referencia a “Times Like These”, y en él se puede ver un cúmulo de grandes anécdotas que atravesaron en distintas giras y sesiones de grabación el grupo de Dave Grohl.

Además, está lleno de ingenio, ya que tiene una introducción de Star Wars en la que aparece un curioso texto que explica el por qué hicieron este documental.

“Hemos hecho lo que muchos otros a lo largo de esta pausa colectiva… Aprovechamos el tiempo para la contemplación, el crecimiento y una evaluación honesta de quienes somos y quienes hemos sido”, dicen al principio. las malas decisiones de moda, el cuestionable vello facial y, para ser justos, una muy respetable colección de guitarras“, dicen en esta introducción.

Recordemos que ya hay un adelanto del nuevo disco

Recordemos que hace unos días, Foo Fighters liberó el video de “Shame Shame”, primer adelanto de lo que podremos escuchar el 5 de febrero de 2021 cuando lancen “Medicine At Midnight” y aquí les dejamos el hermoso video: