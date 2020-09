La cadena estadounidense de supermercados Food Lion ha cambiado su política con respecto a los requisitos de uniforme después de que la historia de la renuncia de un empleado de ellos se volvió viral.

Gary Dean, de 69 años, usaba una máscara que mostraba la bandera estadounidense mientras trabajaba en el Food Lion ubicado en Havelock, Carolina del Norte. Dean fue informado por su gerente de que alguien se había ofendido por la imagen y que ya no se le permitía usar la cubierta facial en el trabajo.

Dean, un veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, decidió renunciar a su cargo diciendo que sentía que la decisión corporativa iba en contra de sus valores personales.

La declaración original de Food Lion en respuesta a la decisión fue la siguiente:

En Food Lion, tenemos un gran respeto por la bandera estadounidense. Como muchas otras organizaciones, también tenemos políticas que guían la vestimenta y la conducta de los asociados en el lugar de trabajo. Como parte de nuestro esfuerzo para prevenir la propagación de COVID-19 y para proteger el bienestar de nuestros asociados y clientes, hemos exigido a los asociados que usen máscaras faciales reutilizables proporcionadas por Food Lion o que opten por usar una mascarilla diferente mientras trabajando. Sin embargo, todos los cubierta facial deben cumplir con los estándares establecidos por la compañía y comunicados a cada uno de nuestros más de 77,000 asociados. La política prohíbe a los asociados usar ropa con escritura, insignias o símbolos. El código de vestimenta está destinado a garantizar una representación constante y profesional de nuestros asociados dentro de nuestras tiendas .

Sin embargo, en menos de una semana desde que la historia ganó tracción nacional, la compañía ha cambiado de decisión. En un comunicado actualizado, se dice que la compañía escuchó a varios de sus empleados y clientes antes de llegar a una conclusión al respecto. La noticia del cambio en la política se hizo pública el sábado por la mañana en un tweet de la cuenta de Twitter de Food Lion.

Food Lion deeply respects the American flag. We listened to our associates and customers about our uniform policy. We require that associates wear masks without writing, insignia or symbols. We will allow associates to wear masks with the American flag that meet this standard. pic.twitter.com/RAVYPDSYHF

