Apenas lleva tres años en el mercado y Fornite es el videojuego con mayor alcance a nivel mundial, lo juegan celebridades, deportistas, artistas y gamers de todo tipo en el mundo.

La forma en que se viralizó el videojuego se debe en gran parte a que las celebridades le tomaron cierto amor y se volvieron adictos a él, además de su jugabilidad y múltiples retos que conlleva el jugarlo.

Fornite es un fenómeno social y cultural, muchos imitan las situaciones y bailes que ahí se desarrollan y esto explica parte del impacto que tiene esta plataforma en la vida de los gamers.

Por otra parte, los gamers pronto estarán de fiesta por el videojuego, ya quese acerca el tercer aniversario de Fornite y habrá grandes sorpresas para todos los fans de este tremendo videojuego.

Tomorrow Fortnite celebrates its 3rd Birthday! Join us for Birthday Challenges which include free rewards!

Epic Games, encargados de desarrollar Fornite, prepara una serie de desafíos y bonus especiales para este mega evento que inicia este fin de semana.

To celebrate, there are treats on the Island, Challenges to unlock free rewards, a new prefab for Creative and more!

Time flies on the Battle Bus. This weekend marks the 3rd Birthday for Battle Royale 🎉

Por ejemplo, hoy 26 de septiembre habrá una actualización en “Desafíos de Cumpleaños”, esto quiere decir que hay retos especiales y si los cumples, tendrás recompensas gratuitas.

Uno de los eventos especiales es que deberás encontrar a Wolverine y derrotarlo, así que la emoción en estos nuevos desafíos está garantizada.

We’re ready to dance til the break of dawn

Jump in now for the world premiere of @bts_bighit’s “Dynamite” MV (Choreography ver.) on the Main Stage

The party starts in an hour #DynaNite pic.twitter.com/oWGzMVGTep

— Fortnite (@FortniteGame) September 25, 2020