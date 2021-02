Fornite se ha convertido en más que una plataforma de videojuegos, hoy en día es un estilo de vida y ofrece distintas situaciones de entretenimiento para sus usuarios, fuera del mundo virtual en el que está colocado.

Así es amigos, hay música, conciertos, presentaciones especiales y ahora, los desarrolladores pensaron en una arriesgada iniciativa que luce más que interesante para los amantes del videojuego Fornite.

Fornite transmitirá una ‘Noche de Cortos’ y aquí te decimos dónde verla

Recordemos que artistas de la talla de Travis Scott, Weezer, Major Lazer, entre otras han estado en la plataforma de Fornite para dar presentaciones exclusivas, algo que los fans agradecen.

Ahora, la plataforma se prepara y Epic Games quiere que los fans se diviertan de distintas formas y no sólo con el videojuego, es por eso que apostarán por un evento llamado “Noche de Cortos”.

¿Cuándo y cómo se transmitirá la ‘Noche de Cortos de Fornite’?

Como Fornite sabe que aún estamos en medio de la pandemia, la plataforma apostará por otro tipo de contenidos (¿querrán hacer su propia plataforma de streaming?) y tendrá su “Noche de Cortos”, la cual comenzará el próximo sábado 20 de febrero.

A partir de las 14:00 horas, tiempo de North Carolina y 13:00, hora del Centro de México se podrá disfrutar de ver 12 cortometrajes los cuales se transmitirán de forma continua durante todo el día.

Este peculiar festival de cine terminará a la misma hora, pero será hasta el 21 de febrero cuando llegue el fin del evento exclusivo de Fornite.

Además, no te preocupes por aburrirte ya que todos los cortos durarán 30 minutos, así que no hay pretexto para no verlos todos y aquí te decimos cómo ver este contenido de Fornite.

¿Cómo se puede ver este exclusivo evento?

Primero, encuentra la opción Party Royale/Fiesta Campal, esto es seleccionando el modo Party Royale y una vez que estés dentro, debes buscar el punto en el mapa.

Ahí, localizas la gran pantalla (o big screen) de la isla y para celebrar este evento, Fortnite liberará desde un día antes un nuevo gesto llamado ‘Palomitas Grandes’, para que la experiencia cinematográfica sea de primer nivel.

Aquí te dejamos el avance que lanzó Fornite para celebrar su ‘Noche de Cortos’: