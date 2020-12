Fortnite ¿Cómo conseguir el nuevo skin de The Mandalorian y Baby Yoda?

Con la llegada de la Temporada 5 de Fortnite mucho desean obtener los nuevos skins de The Mandalorian y Baby Yoda en Fortnite. El juego de Epic Games ha recibido muchas novedades como parte de su plan de contenidos de finales de 2020 y principios de 2021.

Join the Hunt.

The Zero Point has been unearthed and Agent Jones needs the help from the greatest Hunters there are. Fight alongside The Mandalorian, explore new locations, complete Bounties and stop the Chaos.#FortniteZeroPoint begins now. pic.twitter.com/TykRLCsIUU

— Fortnite (@FortniteGame) December 2, 2020