Foto gigante de Ana de Armas termina en la basura de Ben Affleck

La ruptura entre los actores Ben Affleck y Ana de Armas, sigue siendo una sorpresa para el espectáculo estadounidense, pues todo el mundo catalogaba de hermosa pareja a la unión entre los artistas.

Pero finalmente, la relación llegó a su fin y parece que los recuerdos tendrán que terminar en la basura.

Unas imágenes que circulan en redes sociales, se ven a un hombre, posiblemente Casey Affleck, hermano del actor, tira a la basura una foto de tamaño real de la actriz cubana.

A life-sized cardboard cutout of Ana de Armas from inside Ben Affleck’s residence was seen being thrown out into a trash can. (January 18, 2021) pic.twitter.com/4bxxDC97WZ

— Ana de Armas Updates (@ArmasUpdates) January 19, 2021