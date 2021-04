Ser las reinas de las redes sociales no es una tarea sencilla y, si quedaba alguna duda, ahora Khloé Kardashian lo dejó en claro, pues está intentando eliminar una foto de Internet en la que aparece sin editar.

El nombre de la socialité, quien tiene más de 136 millones de seguidores en Instagram se volvió tendencia.

Una fotografía, en la que aparece en bikini fue publicada sin editar, en teoría, por uno de sus asistentes.

La imagen desató la crítica de las y los usuarios de Internet, quienes han señalado la evidente edición que la estrella de Los Ángeles, California, de 36 años, utiliza.

No habría mayor problema en que alguien edite sus fotos, de no ser, porque Khloé Kardashian ha creado una empresa y su marca alrededor de la aceptación corporal.

Los notables cambios en la fotografía sin editar, han evidenciado (de acuerdo con los usuarios) que la estrella solo usa esta imagen para conseguir ventas.

En la imagen que quiere eliminar de Internet, se puede ver a Khloé Kardashian con un poco de celulitis, el abdomen no tan firme y menos caderas de lo habitual.

Aunque su cuerpo es perfecto tal como lo tiene, dista bastante de la imagen que promueve en sus redes sociales.

Aquí te dejamos la foto sin editar que Khloé Kardashian quiere eliminar de Internet y cómo se muestra en sus redes sociales.

Khloe Kardashian’s unedited bikini pic is fire 🔥 Girl has her flat little tummy, her arms look toned, she’s snatched! It’s actually really nice to see what an unedited, unposed kardashian body looks like 👌🏼 pic.twitter.com/VSuV7OVQYk

A través de redes sociales como Twitter, distintos usuarios han denunciado haber sido bloqueados, luego de publicar la imagen de Khloé.

De acuerdo con varios medios, la foto fue tomada en La Quinta, California, donde las Kardashian pasaron Pascua.

Se dice que la foto fue tomada por la abuela de Khloé, por lo que han alegado los derechos de autor de la imagen.

Incluso, algunos usuarios han señalado que Khloé y su familia necesitan ir a terapia para aceptar su cuerpo.

Khloe Kardashian + her family need serious therapy.



Khloe is so unhappy with herself even after all these damn surgeries that she rushed to get a normal pic taken off the internet.



Whole family has body dysmorphia.