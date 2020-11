Fotos del estilo de Harry Styles: ¡Te vas a enamorar!

Las fotos del estilo de Harry Styles nos recuerdan por qué es tan querido y, luego de ser el primer hombre en protagonizar la portada de Vogue (solo), se volvió tendencia.

Aunque mucho se ha hablado de su estilo y se le ha comparado con el de artistas como Juan Gabriel, también es cierto que tiene un sello reconocible.

A través de sus elecciones de moda, el intérprete ha continuado abriendo puertas a la inclusión y a romper los estereotipos sociales.

Lo mismo podemos verlo usar un vestido de alta costura que unos pantalones y una camisa, pero siempre con su reconocible estética.

Por eso, hicimos una selección de las fotos de su cuenta de Instagram, donde nos muestra su personalidad a través de la ropa.

Tan solo en esta red social, el ex integrante de One Direction suma más de 32 millones de seguidores y no es difícil entender por qué.