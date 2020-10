[FOTOS] Pandemia y fe, ¿Cómo vive la Iglesia Católica el coronavirus?

La pandemia de coronavirus supuso un drástico cambio para los rituales de la fe católica: templos cerrados o con pocos visitantes y un aumento de las ceremonias a distancia han sido algunas de las propuestas que los sacerdotes implementan para continuar sosteniendo la tradición.

El distanciamiento social también se extiende más allá de la muerte: algunos fieles lloran que no pueden enterrar a sus fallecidos y reciben solo sus cenizas, algo a lo que muchos católicos no estaban acostumbrados. La pandemia no solo trastocó la vida diaria, también las costumbres de los feligreses.

Mientras tanto, la iglesia no ha dejado de subir nuevas figuras a los altares: la beatificación del médico venezolano, José Gregorio Herández, y del joven italiano Carlos Acuti, intentan dejar un buen sabor en los paladares de una feligresía que ora por el fin de la pandemia.