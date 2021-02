Fox Channel cambia de nombre a Star Channel, todo lo que debes saber

Si no encuentras Fox Channel, no te preocupes, no es un error, ya que esta madrugada cambió de nombre y ahora se llama Star Channel.

Aunque ya lo habían dado a conocer desde el 2020, las y los seguidores del canal mostraron su asombro ante la despedida en redes sociales.

A través de Twitter, la empresa, ahora Star Channel, tomó con humor el anuncio hace unos días y utilizaron imágenes de Los Simpson para decir que el nombre cambió, pero el contenido sigue siendo el mismo.

¿Cambio de nombre? Somos expertos 😂

Ahora #FOXChannel se llama #STARChannel. El nuevo nombre del entretenimiento pic.twitter.com/xHwcYjZNIF — Star Channel (@STARChannelLA) February 19, 2021

De acuerdo con la empresa, el contenido se mantendrá con el que tenían en Fox, con series como The Walking Dead.

¿Por qué Fox Channel cambió a Star Channel?

El cambio de nombre forma parte de la estrategia de Disney para consolidar su marca y aumentar el catálogo de su servicio de streaming con Disney+ y Star.

De acuerdo con un comunicado, Star cuenta con el contenido de 20th Century Studios, 20th Television, Touchstone y más.