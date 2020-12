France Football presenta Dream Team de la historia del futbol

La prestigiosa revista France Football, impulsora del Balón de Oro, anunció su Dream Team de futbol, con 11 de los mejores jugadores de la historia.

Sin duda fue una decisión difícil, pues han existido una gran cantidad de elementos dignos de recordar, por lo que escoger solo a 11 y especialmente a uno o dos en cada posición sin duda complicó las cosas.

La elección no fue únicamente del staff de la revista, pues fueron 140 periodistas quienes votaron para seleccionar a todos los jugadores de la alineación.

Como era de esperarse, dos de los jugadores más famosos de la historia estuvieron presente: Diego Armando Maradona y Pelé. Así como los dos más populares en este momento, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Pero vayamos por el principio, en la portería, France Football eligió al ruso Lev Yashin, conocido como la “Araña Negra”, quien participó en cuatro Mundiales y ganó la Eurocopa 1960.

En la defensa se eligió al alemán Franz Beckenbauer, al brasileño Cafú y al italiano Paolo Maldini. En el mediocampo, no podía faltar la dupla de la enorme polémica para saber quién es el mejor jugador de la historia: Pelé y Maradona; además, están acompañados de Xavi Hernández y Lothar Matthaus.

Finalmente en la delantera está un tridente espectacular, pues junto a Messi y Cristiano Ronaldo, está uno de los mejores brasileños de la historia Ronaldo Luís Nazário de Lima.

Tras las complicadas votaciones, quedaron muchos jugadores fuera de la alineación, por lo que France Footboll presentó el segundo y tercer 11 ideal.

En la segunda escuadra están: Gianluigi Buffon, Roberto Carlos, Franco Baresi, Carlos Alberto, Aldredo Di Stefano, Frank Rijkaard, Andrea Pirlo, Zinédine Zidane, Ronaldinho, Johan Cruyff y Garrincha.

Mientras que el tercer equipo quedó conformado por: Manuel Neuer, Paul Breitner, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Andres Iniesta, Didi, Johan Neeskens, Michel Platini, Therry Henry, Marco Van Bansten y George Best.

The second team squad elected by our jury ! Which one do you prefer ?#BOdreamteam pic.twitter.com/UU4Ea5797T

— France Football (@francefootball) December 14, 2020