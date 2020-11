Freaky: la película que es tendencia. Por qué verla y todos los detalles

Este viernes 13 se estrenó Freaky, una película que ya es tendencia y te decimos todo lo que debes saber.

La cinta es una producción de Blumhouse, encargados de proyectos como Us, Get Out, Feliz Día de Tu Muerte, Hush y Fragmentado, entre tantas otras.

Conocidos por su estilo de terror, en esta producción, llegan también con una mezcla de comedia, bajo la dirección de Christopher Landon (Actividad Paranormal, Paranoia).

Por si esta combinación no pareciera ya perfecta, la cinta está protagonizada por Katheryn Newton (Big Little Lies y Tres Anuncios por un Crimen) y Vince Vaughn (Los Cazanovias, Aprendices y Viviendo con mi Ex).

La trama desarrolla la historia de una adolescente de preparatoria, que no es muy popular, y un asesino en serie que intenta matarla, pero utiliza un artefacto que los hace intercambiar de cuerpo.

Esta receta ha funcionado en otras cintas, como Un Viernes de Locos (Freaky Friday), protagonizada por Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis así como en Este Cuerpo no es Mío, protagonizada por Rob Schneider y Rachel McAdams.

El éxito de Freaky: la película que es tendencia

La dosis perfecta entre misterio, sangre, terror y comedia parecen ser la receta perfecta para el éxito de esta película.

Aunque en la superficie, la trama puede parecer simple, el director ha asegurado en entrevistas que es más profundo y que retrata la identidad emocional y física de las personas.

Desde el tráiler, la película promete risas y mezcla de manera muy natural la comedia con el terror.

Además, los protagonistas muestran claramente el contraste de sus actuaciones, haciendo más creíble que en verdad cambiaron de cuerpo.

Por otro lado, la cinta, que es perfecta para este viernes 13, celebra la inclusión y se burla de los estereotipos de los géneros. Si aún no has visto el adelanto aquí te lo dejamos.