Frida Sofía a Enrique Guzmán: “Sabes lo que has hecho”

El pleito entre Frida Sofía y Enrique Guzmán sigue al rojo vivo. La modelo lanzó un nuevo mensaje acusando a su abuelo; esto después que el cantante ratificara su denuncia en su contra.

Y es que Frida se mantiene firme en su acusación de que cuando tenía 5 años fue abusada por el interprete rockero.

Por medio de su cuenta de Instagram, la hija de Alejandra Guzmán (con quien está muy distanciada por el tema), publicó una foto de Enrique Guzmán y escribió: ”Tú sabes lo que hiciste y has hecho por mucho tiempo, no sólo a mí, pero eso ya lo cargas en tu conciencia y de ahí, tu mente depravada y tus mentiras serán tu propia cárcel”.

Y aseguró que no tiene miedo y seguirá con la denuncia. “¡A mí no me das miedo y a mí no me vas a callar! A paso firme”.

Hace un par de días, Frida Sofía decidió cambiarse el nombre y dejar de usar el apellido Guzmán, por lo que ahora aparece como “Frida Sofía Moctezuma“.

Por el momento, la modelo no ha levantado aún la denuncia formal ante las autoridades, pues sus abogados se encuentran trabajando en la misma. Sin embargo, Frida no se ha cansado de señalar Enrique Guzmán, esperando que se haga justicia.

Enrique Guzmán acusó a Frida Sofía

Por medio de un comunicado los abogados de la firma López Valdez anunciaron el inicio de el proceso de Enrique Guzmán contra Frida Sofía.