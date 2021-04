Frida Sofía asegura que Enrique Guzmán violaba a Silvia Pinal

La polémica generada entre Frida Sofía y Enrique Guzmán está subiendo cada vez más de tono, pues tras la defensa de Alejandra Guzmán para su padre; Frida aseguró que su abuelo abusó de Silvia Pinal.

La joven contestó en redes sociales a su madre, quien aseguró que “metía las manos al fuego por Enrique Guzmán“. Por tal motivo Frida Sofía expresó su tristeza al ver que su madre defendía a su abuelo a quien señaló de abuso; además aseguró que Silvia Pinal era otra de sus víctimas.

“Mamá vi tu comunicado, lo único que te puedo decir es que me entristece que sigas con la farsa y decir eso de mi abuelo cuando sabes perfecto quién es él. Sabes que violaba y le pegaba puñetazos a mi abuela, llorabas de pensar en sus ojitos morados, a ti te tiró los dientes, siempre abusó de ti en todos los sentidos ¿y sales a decir semejante discurso tan absurdo y fuera de realidad?”, comentó en redes sociales.

Frida Sofia rompe el silencio sobre Enrique Guzmán

Además, la hija de Alejandra Guzmán aseguró que con ella se rompe la cadena de silencio, la negación, abuso y el esconder la realidad.

“Estoy orgullosa de mí misma, que tuve el valor de hablar y de decir algo que me lleva lastimando el alma tantos años, que me avergonzaba tan profundamente siempre sintiendo que yo lo permití. Me siento libre de por fin expresarlo. A lo mejor tú todavía no estás lista a hablar de tus abusadores y por eso sigues en negación de quién es tu papá, lo respeto. Cada quien tiene sus tiempos”.

Frida Sofía acusó a su abuelo de abuso el pasado 7 de abril, cuando en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa De primera Mano, acusó a Enrique Guzmán “como un hombre muy abusivo, un hombre muy asqueroso, me daba miedo. Me hizo cosas feas”.

Este sábado Alejandra Guzmán salió a defender a su padre y aseguró que su hija estaba acusando con bases y con mentiras a su abuelo.