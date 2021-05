Frida Sofía: ‘Enrique Guzmán le tumbó los dientes a mi mamá’

Los problemas, dimes y diretes continúan en el caso entre Frida Sofía y la familia Guzmán Pinal, desde advertencias, amenazas y acusaciones, este ha sido el ambiente que se ha vivido entre ambas partes.

Recordemos que tras las acusaciones que hizo Frida Sofía sobre Enrique Guzmán de haber abusado de ella de niña, Alejandra Guzmán le pidió a su hija que retirara la acusación y se acercara a la familia.

En un estira y afloja, Frida Sofía no ha aceptado la invitación de su madre y prefirió guardar silencio por un tiempo mientras sus abogados recaudaban pruebas y testimonios.

Hace unos días, Frida Sofía decidió responder en redes sociales a su madre con un comunicado, donde explicó que no callaría más los abusos que hubo por parte de Enrique Guzmán en su familia.

Además, reveló que en un ataque de ira, Enrique Guzmán le tumbó los dientes de un golpe y eso no lo callará nunca más.

“Conmigo se rompe la cadena de silencio, la negación de abuso, el esconder lo inescindible. No puedes tapar el sol con un dedo, the truth will set you free (la verdad nos hará libres). Yo me quiero sanar y espero que tú también lo quieras hacer en un futuro no muy lejano para que logres estar bien y con la mente clara”, expresó.