Frida Sofía muestra video de Verónica Castro acusando de acoso Enrique Guzmán

La guerra en la familia Guzmán no termina. Frida Sofía dio un nuevo golpe contra su abuelo Enrique Guzmán, a quien acusa se haber abusado de ella cuando era niña. Ahora reveló un video de Verónica Castro acusando al cantante de haberla tocado sin su consentimiento.

En su cuenta de Instagram, la modelo compartió una entrevista donde su madre, Alejandra Guzmán y Verónica Castro platican, donde asegura que su padre, Enrique Guzmán le tocó el busco y el trasero.

En el video, Alejandra le pregunta que si tras el primer tocamiento, Enrique no la tocó de nuevo, a lo que ella afirma que sí lo hizo pero ahora fue en los glúteos.

”Estuvimos con tu padre la semana pasada, sí me tocó, salgo con una armadura por acá adelante y le digo ‘ahora no me va a tocar tocada’ y cuando me abraza me agarra por detrás ¡ay tu padre!”, comentó la conductora.