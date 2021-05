Frida Sofía salió de testamento de Alejandra Guzmán, aseguró su padre

El padre se Frida Sofía, el empresario Pablo Moctezuma, asgeuró que la madre de su hija, la cantante Alejandra Guzmán, sacó del testamento a la modelo, lo que se ha teorizado que desató las acusaciones contra su abuelo.

Frida Sofía denunció públicamente a Enrique Guzmán por presuntamente haber abusado sexualmente de ella cuando era una niña. Esto fue negado por su madre e hizo que ambas se distanciaran.

Ahora, Pablo Moctezuma aseguró que su expareja decidió sacar a su hija del testamento.

“Me entero que Alejandra la quitó de la herencia… eso a Frida le viene valiendo tres cacahuates, ese no es el problema aquí, no son departamentos, no son coches… Me encantaría que, en verdad, (Alejandra) tomara un paso atrás y escuchara más lo que tiene que decir su hija”, comentó para el programa Ventaneando.

Por otro lado, aseguró que no puede hablar sobre la denuncia que va a poner su hija, lo cual no ha hecho y ha ocasionado especulación de muchas personas.

“Obviamente no te puedo comentar sobre eso porque se está haciendo todo un procedimiento que se requiere para llevar todo esto hasta las últimas consecuencias, y pues no puedo hacer esos comentarios”

Además, pese al distanciamiento de Frida Sofía y Alejandra Guzmán, para el empresario sería ideal que ambas famosas volvieran a tener una relación como en algún momento llegaron a tener.

“Nada me daría más gusto, de veras, porque sé que las dos se quieren. Dios quiera pase esto rápido, no me gusta estar aquí en medio a mí, no me gusta que nadie sufra”