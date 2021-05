Friends: Ya hay fecha oficial para la reunión

Los fans de Friends están de fiesta, pues tras 17 años de ausencia, los protagonistas de una de las series más importantes en la televisión estadounidense volverán a reunirse.

HBO Max anunció que será el próximo 27 de mayo cuando se realice el esperado reencuentro, esto acompañado por un treasser de 40 segundos, donde se ven a los protagonistas de espaldas abrazados.

Con el título “The One Where They Get Back Together” cierra el pequeño video que emocionó a los fans de la serie.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Friends vuelve a las pantallas

Aún no se sabe bien de qué tratará la reunión, si será un capítulo especial de los personajes o si los actores serán los que hablen. Lo que es claro es que desde 2004 que se emitió el último capítulo, los seguidores han anhelado saber que pasó con la historia de sus protagonistas.

La serie de Friends nació en 1994 y tuvo 236 episodios, donde se contaban las historias de seis amigos en la Ciudad de Nueva York, quienes vivían en un par de apartamentos y viven diferentes aventuras cómicas.

A la fecha en Warner Chanel se sigue transmitiendo la serie en diferentes partes de Latinoamérica.