Conocido por interpretar a Chandler Bing, Matthew Perry habló sobre Friends y ya hay fecha para la reunión.

Esta noticia seguro que alegra a cualquier fan de la serie que se transmitió de 1994 a 2004, Aunque los planes para reunir al cast original ya se habían anunciado, se pospusieron debido a la pandemia.

A través de su cuenta de Twitter, el actor comentó lo siguiente:

Este proceso llega un año tarde, ya que originalmente la reunión se filmaría en marzo del 2020.

Este especial se realizará sin guion y se filmará en el estudio original de Friends en Warner Bros con todo el elenco original, como Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc y el propio Perry.

Ahora que en Friends ya hay fecha para la reunión, cuéntanos qué te gustaría ver o qué es lo que esperas.

Por el momento, aquí te dejamos el anuncio original hecho por Perry:

Friends reunion being rescheduled for the beginning of March. Looks like we have a busy year coming up. And that’s the way I like it!

— matthew perry (@MatthewPerry) November 12, 2020