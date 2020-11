La prohibición de las frutas en la noche suele estar asociada con los azúcares en los que se convierte. Pero, también hay frutas prohibidas antes de ir a dormir porque son capaces de quitarte el sueño.

Lo primero que debes saber es que la cena es tan necesaria como el desayuno o el almuerzo. Gracias a una cena de calidad el cuerpo pasará una noche de descanso reparador. Por ello es importante no saltársela, así como comer los alimentos que mejor beneficien los procesos que el organismo ejecuta durante la noche.

Mientras dormimos el cuerpo necesita energía, ya que incluso la sola respiración implica un gasto calórico. Es por ello que cenar es necesario para no afectar el sueño.

Frutas que afectan el sueño

Ahora bien, la norma respecto a la alimentación nocturna dice que lo ideal es evitar alimentos que generen hambre a mitad de noche, por lo que deben ser nutritivos. Y, por otro lado, que no interfieran en la digestión y resulten pesados.

En cuanto a las frutas, las peores para comer de noche son:

Como verás, las frutas prohibidas en la noche son las que contienen vitamina C, ya que suelen ser cítricos y crean acidez nocturna, aun cuando sean altamente nutritivas, como en el caso de la piña.

Sin embargo, Cocina Delirante dice que una taza de cualquier tipo de frutos rojos provocan un efecto de saciedad que ayuda a dormir ligero. Dice además que un kiwi facilita la digestión. En cualquiera de los casos lo más recomendable es probar las opciones que mejor recibe tu organismo.

Frutas que sí puedes comer en la noche

Las mejores frutas para comer en la noche son las bajas en calorías y altas en fibra, por ejemplo:

Manzanas.

Peras.

La manzana tiene un gran poder saciante que evitará paradas en la despensa a media noche. Mientras que la pera es baja en azúcar y alta en agua.

En definitiva las frutas tienen azúcar (fructosa), que no podremos quemar al dormir, así que no son las más saludables para comer en la noche, sobretodo para las personas que quieren adelgazar. En ese caso las principales altas en azúcar que debes evitar son la banana y el mango. De cualquier manera, cómelas en el día y no te prives de vitaminas, minerales y antioxidantes saludables.