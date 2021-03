FTC envía más de $6.5 millones a los consumidores de Fashion Nova

La Comisión Federal de Comercio (FTC) anunció que enviará pagos por un total de más de $6.5 millones a los consumidores como parte de un acuerdo con Fashion Nova. La empresa fue acusada de no entregar a tiempo sus pedidos.

Los pagos se emitirán a más de 500,000 consumidores que fueron afectados por las violaciones de Fashion Nova de la regla de mercancía por pedido por correo, Internet o teléfono de la FTC, según la agencia.

FTC enviará pagos a consumidores

La FTC dijo que Fashion Nova, “prometió a los consumidores un envío rápido de sus pedidos, pero regularmente no cumplió con esas promesas, no notificó adecuadamente a los consumidores sobre retrasos en el envío y no les dio la oportunidad de cancelar sus pedidos y recibir reembolsos rápidos. La empresa también utilizó ilegalmente tarjetas de regalo para compensar a los consumidores por la mercancía no enviada en lugar de proporcionar reembolsos. Las tarjetas de regalo no se consideran reembolsos según los requisitos de la regla de pedidos por correo”.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Los clientes que reciban un reembolso de la FTC recibirán un pago de $12.60 cada uno.

Según la FTC, la gran mayoría de los pagos se envían a través de PayPal a las direcciones de correo electrónico de los consumidores afectados; algunos consumidores recibirán pagos por cheque.

Fashion Nova: “Encantados de dejar este asunto atrás”

En un comunicado, Fashion Nova dijo:

“Fashion Nova resolvió estos problemas hace tres años en abril de 2018. Cooperamos plenamente con los requisitos detallados de la regla de pedidos por correo de la FTC una vez que se señalaron a la atención de la Compañía.

Estos problemas se derivaron de crecimiento exponencial en 2017 que gravó nuestro almacén y sistemas de TI. Desde entonces, hemos realizado inversiones adicionales en nuestros sistemas operativos, capacitación y Centro de ayuda para optimizar aún más el soporte a nuestros clientes.

Estamos orgullosos de quiénes somos y hacia dónde vamos y estamos encantados de dejar este asunto atrás para que podamos seguir centrándonos en nuestros clientes”, concluyo Fashion Nova.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS: