Fue arrestada la mujer que envió veneno a Donald Trump

Ya fue arrestada la mujer que envío un sobre con veneno a Donald Trump. Se sabe que fue arrestada en la frontera entre Nueva York y Canadá.

Esta información fue revelada por tres agentes federales a The Associated Press el domingo. Los agentes estadounidenses no dieron a conocer el nombre de la mujer debido a que no tienen autorización para discutirlo públicamente.

La mujer arrestada enfrentará cargos federales

La mujer es sospechosa de enviar un carta con veneno letal al presidente Donald Trump. Ella fue arrestada cuando intentaba ingresar a Estados Unidos desde Canadá. Intentó hacerlo a través de un cruce fronterizo en el estado de Nueva York, dijo un funcionario policial estadounidense.

La mujer fue detenida por oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y ahora enfrenta cargos federales, de acuerdo con los agentes.

La carta enviada a la Casa Blanca, con el veneno ricina, al parecer provenía de Canadá, señaló la Real Policía Montada de Canadá en un comunicado.

La ricina es uno de los venenos más potentes que existen

El paquete se interceptó en las instalaciones gubernamentales que revisan el correo que llega a la Casa Blanca y al presidente Donald Trump. Una investigación preliminar indica que la carta dio positivo en ricina.

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), ese veneno es uno de los más potentes que se conocen. De acuerdo con los expertos la ricina se obtiene “a partir de los sobrantes del procesamiento de las semillas de la planta de ricino” (para hacer aceite de ricino).

Otras ocasiones en las que se ha mandado ricina a la Casa Blanca

En 2018, un exmiembro de la Marina de Guerra de Estados Unidos fue arrestado y posteriormente confesó haber enviado sobres, tanto a Trump como a miembros de su gobierno, que contenían la substancia de la que se obtiene la ricina.

Las autoridades afirmaron que el hombre, William Clyde Allen III, envió los sobres con semillas de ricino al presidente y a cinco personas más del staff. Las cartas se interceptaron y nadie resultó lastimado.

En 2014, un hombre de Mississippi fue sentenciado a 25 años de prisión después de enviar cartas espolvoreadas con ricina al presidente Barack Obama y a otros funcionarios.

Con información de The Associated Press