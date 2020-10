“Fuera de la política estadounidense”: astronauta responde a mexicano pro-Trump

El astronauta estadounidense de origen mexicano, Jose Hernandez, dio una contundente respuesta en Twitter a un usuario mexicano que tuiteó una noticia relacionada con la polémica publicación de The New York Post que fue censurada por Twitter .

Un usuario mexicano (@ElReyTuitero) tuiteó el 29 de octubre una noticia donde se asegura que el FBI investiga a Hunter Biden, hijo de Joe Biden, por lavado de dinero.

El tuit tuvo una respuesta de Jose Hernandez, un ingeniero y astronauta de origen mexicano de nacionalidad estadounidense.

¡Manténgase en su carril amigo y fuera de la política estadounidense! , le dijo Hernandez al usuario que realizó el tuit.

Stay in your lane dude and out of U.S. politics!

— Jose Hernandez (@Astro_Jose) October 30, 2020