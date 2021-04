Funcionario de NC se niega a llamar doctora a maestra afroamericana, se hace viral y lo despiden

A través de plataformas como TikTok, comenzó a circular un video en el que un funcionario de Carolina del Norte se negó a usar el título de doctora de una maestra afroamericana.

Luego de que el video se hiciera viral, los miembros del Consejo Municipal de Carolina del Norte expulsaron a Tony Collins, el funcionario que se negó a reconocer con su título a la doctora afroamericana.

El ayuntamiento de Greensboro votó unánimemente el martes por la noche para eliminar a Tony Collins, quien formaba parte de la Comisión de Zonificación.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Todo comenzó cuando durante una reunión virtual, Carrie Rosario, quien es profesora de la UNC Greensboro y doctora en salud pública, le pidió a Tony que se refiriera a ella como “Dr. Rosario” y no como Carrie, como él la había llamado.

A pesar de la observación, Collins se refirió de nuevo a ella como la “Sra. Rosario” y cuando lo corrigió, él dijo que no le importaba.

Bueno, lo siento. Tu nombre aquí dice Carrie Rosario, así que hola, Carrie”, dijo Collins, el funcionario que se negó a llamar doctora a la maestra afroamericana.

Yo no lo llamaría Tony, así que por favor, señor, llámeme como me gustaría que me llamen, así es como me identifico”, apuntó la doctora Rosario.

Sin embargo, Collins dijo “realmente no importa“.

En ese momento, la doctora Rosario señaló: “A mí sí me importa y, por respeto, me gustaría que me llamara por el nombre que le pido. Estoy verbalizando que mi nombre es doctora Carrie Rosario y habla negativamente de usted como comisionado ser irrespetuoso”.

Las acciones de Collins fueron vistas por el consejo como una muestra de privilegio blanco y una falta de respeto hacia las personas afroamericanas.