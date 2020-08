Funcionarios de salud se preparan para RNC en Charlotte

Los funcionarios de salud y el jefe de CMPD han preparado planes de seguridad para la RNC en Charlotte. La convención es el evento sancionado más grande en Charlotte desde el inicio de la pandemia, dijeron funcionarios de salud.

Preparación para la RNC en Charlotte

La parte comercial de la Convención Nacional Republicana llegará a la ciudad a finales de este mes. Los funcionarios republicanos se limitarán en gran medida al Hotel Westin.

No es una convención típica, dijo Gibbie Harris, directora de salud del condado de Mecklenburg. Así no puede ser ahora, no para nuestra comunidad.

Los eventos de negocios comenzarán el 21 de agosto en Charlotte y tendrán alrededor de 400 asistentes. Habrá numerosas precauciones de seguridad. Todos los asistentes y trabajadores deberán hacerse la prueba de COVID-19 y siempre se requerirán mascarillas adentro.

El Dr. Jeffrey Runge, asesor principal de planificación de salud y seguridad de la Convención Nacional Republicana, dijo que esta convención no será la gran celebración que la gente ve en la televisión.

Eso no es esto, dijo Runge. Esta es la parte comercial de la convención.

La nueva nominación oficial del presidente Donald Trump como candidato republicano tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Charlotte. A partir del lunes, Trump y el vicepresidente Mike Pence no planean estar en Charlotte, según el jefe del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg, Johnny Jennings.

Jennings le dijo al Ayuntamiento de Charlotte que espera manifestantes durante los eventos de la RNC.

Los eventos de la RNC en Charlotte serán del 21 al 24 de agosto.

