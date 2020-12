Gal Gadot probó tacos por primera vez y así reaccionó

La actriz originaria de Israel, Gal Gadot probó tacos por primera vez y no pudo evitar una emotiva reacción.

Fue durante su participación en el programa The Tonight Show with Jimmy Fallon que la protagonista de Wonder Woman, en conjunto con el comediante y conductor del programa, probó cosas que nunca había comido antes.

Entre los platillos que probó Gal Gadot había Egg Nog, Ho-hos y ¡taquitos! Jimmy Fallon le dijo con sorpresa a la actriz de 35 años que no podía creer que nunca hubiera probado los tacos .

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Inmediatamente al probar los tacos, la cara de Gal Gadot se iluminó y no pudo parar de sonreír.

Esto es lo mejor, es salado, tiene textura, estaba muy bueno, le daré otra mordida, no puedo creer que no lo haya probado antes”, dijo la actriz.

Gal Gadot probó los tacos por primera vez. En esta ocasión fueron de la empresa Taco Bell, así que estamos seguros que cuando pruebe los auténticos tacos mexicanos le gustarán aún más.

Aquí te dejamos el video con la reacción de la actriz.