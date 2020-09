Gamers: ¿Habrá ‘Among Us 2’ para teléfonos móviles y PC ?

Nadie puede dudar que “Among Us” ha sido un tremendo hit entre los jóvenes en 2020, un videojuego que si bien no es nuevo, atrajo a millones de seguidores y descargas para los teléfonos móviles.

Recordemos que también hay una versión para PC de “Among Us”, pero es mucho menos utilizada que su versión para móvil y los gamers prefieren entretenerse con sus teléfonos.

Ante este tremendo éxito, los desarrolladores de “Among Us” decidieron que habría una segunda parte del título, esta noticia soltó preguntas como qué novedades traería, si habría un par de impostores u otro nivel de jugabilidad.

¿Por qué no habrá ‘Among Us 2’ para los Gamers?

A pesar del tremendo éxito que goza el título, el estudio de desarrollo Innersloth decidió dejar para otro momento una secuela de “Among Us” y en cambio, se centrarán en mejoras para el título actual.

La decisión del estudio por cancelar “Among US 2” es simple y se debe a que el primer título goza de tanta popularidad, que sería mejor en trabajar en mejoras y actualizaciones en lugar de sacar una secuela.

“Ver cuánta gente está disfrutando Among Us realmente nos hace querer poder apoyar el juego y llevarlo al siguiente nivel”, publicó Puffballs United, uno de los desarrolladores del videojuego. “Hemos decidido cancelar Among Us 2 y en vez poner todo nuestro enfoque en mejorar Among Us 1”, agregó.

Habrá actualizaciones para mejorar la jugabilidad

Pero no todas son malas noticias, muchas de las mejoras que vendrían en “Among Us 2” estarán disponibles en las actualizaciones, así que pronto verán nuevos retos en el título.

Según el blog, algunas de las mejoras a identificar en un futuro cercano son un mejor servidor de soporte, habrá otro tipo de identificadores y ayuda extra para personas que sufren de daltonismo.

También habrá una mejora en el despliegue de colores, nuevos escenarios, un nuevo sistema de cuentas/amigos, entre otras novedades que seguro te mantendrá días pegado al teléfono móvil.

Gamers, ¿les gusta la decisión de que no haya “Among Us 2”?