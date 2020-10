Ganadores de los Premios de Distinción de NCWorks

El 22 de octubre de 2020, el gobernador Roy Cooper anunció que una iniciativa de educación sobre codificación, un taller de reparación de automóviles y llantas, y cuatro habitantes de Carolina del Norte individuales han ganado los Premios de Distinción de NCWorks .

Los ganadores fueron reconocidos durante la 33a Conferencia Anual de Asociaciones de NCWorks, organizada por el Departamento de Comercio de Carolina del Norte y celebrada este año en formato virtual.

Estos ganadores de premios se centran en preparar el trabajo de Carolina del Norte, conectando a los trabajadores con las habilidades que necesitan, así como a los empleadores que necesitan a esos trabajadores. Cada uno de estos homenajeados se destaca por sus contribuciones para desarrollar la fuerza laboral de nuestro estado y tiene un papel importante en ayudar a nuestro estado a recuperarse de los desafíos económicos que enfrentamos , dijo el gobernador Cooper.

Los premios de distinción NCWorks del gobernador honran ejemplos sobresalientes del sistema de desarrollo de la fuerza laboral del estado, incluidos los estudiantes y los solicitantes de empleo que reciben capacitación, los profesionales que brindan servicios profesionales y los empleadores y otras organizaciones que apoyan una fuerza laboral calificada. Los premios se entregaron a los siguientes destinatarios:

Stephanie Preacher of Raleigh: Adulto excepcional. Con la ayuda de un Centro de Carreras de NCWorks local en Raleigh, Preacher demostró perseverancia y dedicación después de ser despedida de su trabajo. Exploró sus opciones para una carrera nueva y más sostenible, completó la capacitación de Asistente de enfermería certificada ( CNA ) y comenzó a trabajar para una agencia de atención médica en el hogar. Más tarde regresó a NCWorks para obtener apoyo para una capacitación más avanzada a fin de prepararse para la siguiente fase de su carrera.

Preacher completó con éxito el programa CNA II en Wake Technical Community College en diciembre de 2019 . Rápidamente obtuvo un puesto de CNA en el Hospital UNC en Chapel Hill y comenzó a trabajar a tiempo completo en enero de 2020 . En septiembre , Preacher comenzó a trabajar como examinadora de COVID-19 para el Departamento de Ingresos de Carolina del Norte . La sólida ética de trabajo, la fe, la capacidad de mantener el rumbo y la voluntad de aprovechar los recursos disponibles de la Predicadora la ayudaron a alcanzar sus metas profesionales y crear un hogar estable para sus hijos.

David Meads de Hertford: Adulto joven excepcional. Después de inscribirse en el programa de servicios para jóvenes NCWorks NextGen de la Northeastern Workforce Development Board, Meads recibió orientación profesional e identificó la soldadura como una ocupación prometedora. Completó su diploma de equivalencia de escuela secundaria y recibió apoyo para clases de soldadura en el College of the Albemarle.

Meads obtuvo un certificado en Tecnología de soldadura y completó una oportunidad de experiencia laboral en soldadura, creada con la ayuda de NCWorks, en Hoffer Flow Controls en Elizabeth City. Debido al trabajo que ha realizado para perfeccionar sus habilidades y su interés genuino en el campo, Hoffer Flow Controls le ofreció a Meads un puesto a través del programa de capacitación en el trabajo ( OJT ). Comenzó OJT en mayo , lo que lo llevará a un empleo permanente a tiempo completo y le proporcionará la estabilidad financiera necesaria para convertirse en un miembro autosuficiente de la fuerza laboral.

Yadira Paz-Martinez de Clinton: Adolescente sobresaliente. Paz-Martínez proviene de una familia de trabajadores agrícolas y se inscribió en el Programa Nacional de Trabajadores Agrícolas en 2019 . Es estudiante de último año en Union High School en Rose Hill y toma clases universitarias a través de una asociación entre su escuela secundaria y Sampson Community College. Mientras se dedica a sus estudios académicos, Paz-Martinez también participa en varias actividades escolares y comunitarias, incluida la Asociación de Gobierno Estudiantil, Key Club, Beta Club, Rotary Youth Leadership y el programa de Educación Migrante.

Ella es voluntaria en un hogar de ancianos local, sirve como intérprete para la comunidad y el sistema escolar, da tutoría a tiempo parcial en Union Intermediate School para estudiantes de trabajadores agrícolas migrantes y ayuda a estudiantes de matemáticas en Sampson Community College. Paz-Martínez está en camino de graduarse en 2021 con un diploma de escuela secundaria y un título de asociado. Ella aspira a asistir a una universidad estatal y obtener títulos de grado en Ciencias Políticas y Economía.

Earl Wright de Charlotte: Premio Wayne Daves por logros sobresalientes en el desarrollo de la fuerza laboral. Wright se desempeña como asesor de carreras de alcance en el NCWorks Career Center en Charlotte. Es conocido por su pasión por ayudar a los demás y su capacidad innata para escuchar a los clientes y descubrir sus desafíos, necesidades y deseos, para poder identificar posibles soluciones para cada uno. En 2018, Charlotte Works (la junta de desarrollo de la fuerza laboral para el condado de Mecklenburg) se asoció con el Centro de Recursos Comunitarios ( CRC ) del condado de Mecklenburg para brindar un mejor servicio a las personas con barreras de empleo.

Wright fue desplegado para conocer a esas personas donde se encuentran y brindar capacitación, empleo rápido y acceso a becas de capacitación. En dos años, las contribuciones de Wright han dado como resultado la colocación de 589 personas con empleo, con salarios que oscilan entre 28,000 y 64,000 por año. Su último esfuerzo es brindar capacitación laboral a las personas afectadas por COVID-19 a través de Freedom Communities, una organización sin fines de lucro que brinda acceso a viviendas asequibles, empleo y educación para poblaciones desatendidas.

CB’s Auto Tire and Service of Elizabeth City: Empleador destacado. CB’s Auto Tire and Service, propiedad y operada por Calvin L. Boone, Jr., es una pequeña empresa que tiene un gran impacto en la fuerza laboral local y la comunidad. CB’s Auto se ha asociado con NCWorks en múltiples iniciativas de fuerza laboral, incluidas las subvenciones para trabajadores titulares, las oportunidades de experiencia laboral NCWorks NextGen y la capacitación en el trabajo.

Cuando descubrió que no se ofrecían capacitaciones formales de mecánica automotriz a corto plazo en la región, Boone desarrolló su propia clase de capacitación que él dirige. Él y sus empleados son activos en la comunidad, y son voluntarios en muchos eventos de la junta laboral. Boone es miembro de la Junta Asesora de Educación Técnica y Profesional del Condado de Perquimans. CB’s Auto actualmente brinda capacitación en experiencia laboral a los participantes de NextGen, incluido un joven con discapacidades.

Code Guilford: Iniciativa de la fuerza laboral de codificación comunitaria del condado de Guilford: Asociación innovadora excepcional. Code Guilford, una asociación enfocada en la construcción de la fuerza laboral local para el campo de la tecnología de la información, creó una oportunidad educativa única para introducir a jóvenes y adultos a la informática y carreras relacionadas. Los socios, incluidos GuilfordWorks (la Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral del Condado de Guilford), Welfare Reform Liaison Project, Inc., Guilford Technical Community College y Guilford County Schools, realizaron un campamento de cuatro días en 2019 como programa piloto.